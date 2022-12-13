Умные люди, как правило, здоровее. Учёные назвали возможную причину

Они предположили, что за высокий IQ и хорошее здоровье могут отвечать одни и те же гены. Учёные проанализировали данные 13-летнего исследования по 11 тысячам добровольцев старше 50 лет.

Анализ подтверди корреляцию между здоровьем и IQ. Но никаких поведенческих факторов, которые могли бы на это влиять, обнаружено не было. Поэтому исследователи предположили, что связь может быть объяснена генами. Теперь эту гипотезу нужно проверить.