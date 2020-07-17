Наука и технологии
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«Умные» очки Apple могут получить функцию управления глазами
Можно будет моргнуть и включить что-нибудь
Будущие «умные» очки Apple могут получить функцию управления глазами. Об этом, по крайней мере, свидетельствует новый патент компании.
В документе сказано, что различные движения глаз, моргания и даже взгляд могут стать средствами управления устройством. «Пользователь использует его глаза, чтобы взаимодействовать с объектами интерфейса, отображаемыми на электронном устройстве», — написано в патентной документации. Этот метод, по мнению компании, обеспечивает более естественное управление «умными» очками.
Отмечается также, что Apple Glasses могут иметь сенсорные элементы управления и отвечать на голосовые команды.
К сожалению, пока точно неизвестно, когда Apple выпустит смарт-очки. По предварительной информации, запуск новинки может состояться только в 2023 году. Пока Apple лишь запустила опытное производство полупрозрачных линз для устройства.