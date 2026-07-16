Наука и технологии
Опубликовано 16 июля 2026, 11:22
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Умные очки довели до уголовного дела. Мужчина попался на списывании на экзамене

Суровые законы Южной Кореи
В Южной Корее мужчине грозит уголовное наказание за использование умных очков на государственном экзамене для получения лицензии пожарного. Инцидент произошёл ещё в мае. Нарушитель стал фигурантом дела по обвинению в нарушении закона о национальных технических квалификациях.
Умные очки довели до уголовного дела. Мужчина попался на списывании на экзамене

© Ferra.ru

Экзаменатор заметил неладное, когда увидел отражение света на линзах очков. Мужчина признался, что разработал специальное приложение и хотел проверить, сможет ли оно давать правильные ответы в реальных условиях экзамена.

В том же мае в Южной Корее поймали ещё двух нарушителей. Теперь корейские чиновники работают над чёткими правилами использования таких устройств на экзаменах.

Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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#Южная Корея
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