Умные очки довели до уголовного дела. Мужчина попался на списывании на экзамене

Опубликовано 16 июля 2026, 11:221 мин.
Умные очки довели до уголовного дела. Мужчина попался на списывании на экзаменеСуровые законы Южной Кореи
В Южной Корее мужчине грозит уголовное наказание за использование умных очков на государственном экзамене для получения лицензии пожарного. Инцидент произошёл ещё в мае. Нарушитель стал фигурантом дела по обвинению в нарушении закона о национальных технических квалификациях.
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Экзаменатор заметил неладное, когда увидел отражение света на линзах очков. Мужчина признался, что разработал специальное приложение и хотел проверить, сможет ли оно давать правильные ответы в реальных условиях экзамена.
В том же мае в Южной Корее поймали ещё двух нарушителей. Теперь корейские чиновники работают над чёткими правилами использования таких устройств на экзаменах.
Источник:gizmodo
Автор:Максим Многословный
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