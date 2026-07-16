Умные очки довели до уголовного дела. Мужчина попался на списывании на экзамене

Экзаменатор заметил неладное, когда увидел отражение света на линзах очков. Мужчина признался, что разработал специальное приложение и хотел проверить, сможет ли оно давать правильные ответы в реальных условиях экзамена.

В том же мае в Южной Корее поймали ещё двух нарушителей. Теперь корейские чиновники работают над чёткими правилами использования таких устройств на экзаменах.