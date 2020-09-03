«Умные» очки Facebook дадут их владельцам «суперслух»

В Facebook привели пример использования технологии. Представьте ситуацию, что вы сидите в переполненном ресторане и пытаетесь говорить с собеседником, не повышая голос. Тогда AR-очки смогут улавливать звуки с помощью микрофонов, анализировать поток (например, изучая, на что направлен взгляд владельца) и подавать в наушники с шумоподавлением только то, что важно услышать.

Facebook признала, что данная технология похожа на ту, что используют существующие слуховые аппараты. Однако AR-очки компании будут предоставлять уникальные возможности не только людям с нарушениями слуха.