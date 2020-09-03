Наука и технологии
Сегодня 21:17
«Умные» очки Facebook дадут их владельцам «суперслух»
Будут улавливать только те, звуки, которые нужно услышать
Инженеры Facebook раскрыли детали технологии дополненной реальности (AR), которая будет использоваться в «умных» очках. AR-система определяет, что пытается расслышать человек, а затем усиливает этот звук и давит фоновый шум. Благодаря этому владелец очков получает «суперслух».
В Facebook привели пример использования технологии. Представьте ситуацию, что вы сидите в переполненном ресторане и пытаетесь говорить с собеседником, не повышая голос. Тогда AR-очки смогут улавливать звуки с помощью микрофонов, анализировать поток (например, изучая, на что направлен взгляд владельца) и подавать в наушники с шумоподавлением только то, что важно услышать.
Facebook признала, что данная технология похожа на ту, что используют существующие слуховые аппараты. Однако AR-очки компании будут предоставлять уникальные возможности не только людям с нарушениями слуха.