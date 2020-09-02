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«Умные» очки отучат бесцельно тратить время за экраном смартфона
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Канадский стартап Auctify создал «умные» очки, которые могут следить за тем, на что человек смотрит в течение дня. Такое устройство может отучить человека тратить время за экраном смартфона.
Очки назвали Specs. В их стёкла встроена камера для захвата того, что видит человек в течение дня. Картинку затем анализирует искусственный интеллект. Он может определить, чем занимался владелец очков: читал книги или же смотрел на экран смартфона.
Эти данные будут отправляться в мобильное приложение, и оно будет показывать человеку, сколько времени он потратил на бесполезное дело. Кроме того, очки смогут следить, насколько владелец сфокусирован на главной задаче.
Первое время Specs будут поддерживать 20 видов активности, в том числе чтение книг и занятия спортом. Средняя стоимость очков составит $250.