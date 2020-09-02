«Умные» очки отучат бесцельно тратить время за экраном смартфона

Очки назвали Specs. В их стёкла встроена камера для захвата того, что видит человек в течение дня. Картинку затем анализирует искусственный интеллект. Он может определить, чем занимался владелец очков: читал книги или же смотрел на экран смартфона.

Эти данные будут отправляться в мобильное приложение, и оно будет показывать человеку, сколько времени он потратил на бесполезное дело. Кроме того, очки смогут следить, насколько владелец сфокусирован на главной задаче.

Первое время Specs будут поддерживать 20 видов активности, в том числе чтение книг и занятия спортом. Средняя стоимость очков составит $250.