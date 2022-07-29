Умные очки позволили глухим людям видеть сообщения

Авторы разработки утверждают, что благодаря возможностям распознавания голоса очки могут даже определить, кто говорит. Скоро их также научат переводить с разных языков.

Очки уже испытали на глухих людях. Одна из них назвала устройство потрясающим. Они могут показывать в виде сообщений не только слова окружающих людей, но и ответы голосовых помощников.

Очки оценили в 399,99 фунтов стерлингов (около 30 тысяч рублей по текущему курсу).