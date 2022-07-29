Умные очки позволили глухим людям видеть сообщения

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Умные очки позволили глухим людям видеть сообщенияВ будущем они смогут ещё и сразу переводить с других языков
Вышли новые умные очки XRAI Glass, предназначенные для глухих людей. Они используют дополненную реальность, чтобы преобразовывать запись речи в субтитры, которые мгновенно проецируются перед глазами владельца.
Авторы разработки утверждают, что благодаря возможностям распознавания голоса очки могут даже определить, кто говорит. Скоро их также научат переводить с разных языков.
Очки уже испытали на глухих людях. Одна из них назвала устройство потрясающим. Они могут показывать в виде сообщений не только слова окружающих людей, но и ответы голосовых помощников.
Очки оценили в 399,99 фунтов стерлингов (около 30 тысяч рублей по текущему курсу).