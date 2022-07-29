Наука и технологии
Сегодня в 16:22
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Умные очки позволили глухим людям видеть сообщения

В будущем они смогут ещё и сразу переводить с других языков
Вышли новые умные очки XRAI Glass, предназначенные для глухих людей. Они используют дополненную реальность, чтобы преобразовывать запись речи в субтитры, которые мгновенно проецируются перед глазами владельца.
Умные очки позволили глухим людям видеть сообщения

Авторы разработки утверждают, что благодаря возможностям распознавания голоса очки могут даже определить, кто говорит. Скоро их также научат переводить с разных языков.

Очки уже испытали на глухих людях. Одна из них назвала устройство потрясающим. Они могут показывать в виде сообщений не только слова окружающих людей, но и ответы голосовых помощников.

Очки оценили в 399,99 фунтов стерлингов (около 30 тысяч рублей по текущему курсу).

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