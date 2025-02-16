Умные очки Ray-Ban продались в количестве 2 миллионов штук

Опубликовано 16 февраля 2025, 22:301 мин.
Умные очки Ray-Ban продались в количестве 2 миллионов штукА к 2026 году их число достигнет 10 миллионов в год — так хочет компания
Умные очки •Meta Ray-Ban, созданные в партнерстве с EssilorLuxottica, были проданы в количестве 2 миллионов пар с момента запуска в октябре 2023 года. Очковый гигант планирует выпускать 10 миллионов пар ежегодно к концу 2026 года, рассматривая смарт-очки как «ключевую цифровую платформу для повседневного использования».
Генеральный директор EssilorLuxottica Франческо Миллери подтвердил данные о продажах и подчеркнул, что долгосрочное партнерство с •Meta продлится как минимум до 2030 года. Компания также рассматривает возможность распространения умных очков на другие бренды, включая Oakley.
Несмотря на все эти усилия, умным очкам предстоит пройти долгий путь, прежде чем они смогут конкурировать со смартфонами, которых продается более 200 миллионов штук в год, считают эксперты. •Meta также работает над новой версией очков с дисплеем, которая будет выпущена в 2025 году, а также над браслетом для управления ими.
•принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена