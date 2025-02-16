Умные очки Ray-Ban продались в количестве 2 миллионов штук

Генеральный директор EssilorLuxottica Франческо Миллери подтвердил данные о продажах и подчеркнул, что долгосрочное партнерство с •Meta продлится как минимум до 2030 года. Компания также рассматривает возможность распространения умных очков на другие бренды, включая Oakley.

Несмотря на все эти усилия, умным очкам предстоит пройти долгий путь, прежде чем они смогут конкурировать со смартфонами, которых продается более 200 миллионов штук в год, считают эксперты. •Meta также работает над новой версией очков с дисплеем, которая будет выпущена в 2025 году, а также над браслетом для управления ими.

•принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена