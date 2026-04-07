Умные очки Samsung прошли сертификацию

Батарея имеет номер EB‑B0200AAY. Других подробностей в записи нет, но сам факт появления там говорит о том, что разработка близка к завершению, отмечают СМИ. По слухам, ёмкость аккумулятора может составлять 155 мАч.

Samsung, если верить слухам, готовит сразу две модели «умных очков». Их возможные кодовые номера — SM‑O200P и SM‑O200J. Пока непонятно, для какой именно модели предназначен найденный аккумулятор. Не исключено, что одна и та же батарея будет использоваться в обеих.