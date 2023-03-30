"Умные" повязки научились сами отслеживать состояние ран и вкалывать лекарства

Такие раны представляют особую проблему для пациентов с диабетом, поскольку они часто не заживают и могут инфицироваться. Умная повязка может передавать собранные данные по беспроводной связи на компьютер или смартфон врача и доставлять лекарства непосредственно к месту раны. Кроме того, он может применять электрическое поле низкого уровня для стимуляции роста тканей и ускорения процесса заживления.

Технология была успешно протестирована на животных моделях, и теперь исследователи планируют усовершенствовать повязку и испытать ее на людях.

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