"Умные" повязки научились сами отслеживать состояние ран и вкалывать лекарства

"Умные" повязки научились сами отслеживать состояние ран и вкалывать лекарстваОстались испытания на людях
Исследователи Калифорнийского технологического института разработали "умную" повязку, помогающую в лечении хронических ран. Умная повязка, содержащая встроенную электронику и лекарства, может контролировать состояние раны и в режиме реального времени сообщать о воспалении или бактериальной инфекции, а также “вкалывать” лекарства.
Фото: California Institute of Technology
Такие раны представляют особую проблему для пациентов с диабетом, поскольку они часто не заживают и могут инфицироваться. Умная повязка может передавать собранные данные по беспроводной связи на компьютер или смартфон врача и доставлять лекарства непосредственно к месту раны. Кроме того, он может применять электрическое поле низкого уровня для стимуляции роста тканей и ускорения процесса заживления.
Технология была успешно протестирована на животных моделях, и теперь исследователи планируют усовершенствовать повязку и испытать ее на людях.
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