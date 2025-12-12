«Умные» теплицы вернут сельское хозяйство внутрь городов

Так, в центре Сиднея бывшая парковка превратилась в ферму. Здесь более 40 видов микрозелени растут под LED-лампами и созревают за пару недель. Урожай доставляют в местные рестораны всего через несколько часов. Ферма использует датчики, вентиляцию и приложения для контроля условий и собирает около 5 000 упаковок в неделю на площади в 150 м².

Эксперты пишут, что современные теплицы позволяют точно управлять температурой, влажностью и освещением. Они больше похожи на лаборатории: дроны поливают растения, роботы помогают с уборкой, а умные лампы регулируют рост.

Однако не все культуры подходят для городских теплиц. Зерновые и фруктовые деревья требуют слишком много пространства. Лучше всего растут овощи с коротким циклом — помидоры, салаты, зелень. Они приносят прибыль и не занимают много места.

Есть и домашние умные теплицы, если вас идея заинтересовала. Их будущее, в целом, зависит от того, насколько городские власти смогут сделать их доступными.