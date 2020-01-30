«Умные» унитазные сиденья для диагностики заболеваний начнут продавать в 2021 году

Глава Toi Labs решил создать «умный» туалет, который помогал бы следить за состоянием здоровья, из-за того, что сам страдает тяжёлым кишечным заболеванием. Разработанное его командой «умное» сиденье TrueLoo, можно установить на унитаз за считанные минуты. Технологии в нём будут анализировать выделения человеческого организма и смогут обнаруживать проблемы со здоровьем. В этому году компания тестирует устройство в домах престарелых в Сан-Франциско. В 2021 планируется начало массовых продаж.

Стоит отметить, что в 2018 году Google запатентовала «умный» туалет, способный измерять кровяное давление.