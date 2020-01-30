Наука и технологии
Сегодня 16:10
«Умные» унитазные сиденья для диагностики заболеваний начнут продавать в 2021 году
Сейчас их тестируют в домах престарелых
Компания Toi Labs из Сан-Франциско производит «умные» туалеты со встроенным контролем за состоянием здоровья. Она намерена начать в 2021 году продавать сиденья для унитаза TrueLoo, которые могут обнаруживать обезвоживание, заражение вирусами и инфекции мочевыводящих путей.
Глава Toi Labs решил создать «умный» туалет, который помогал бы следить за состоянием здоровья, из-за того, что сам страдает тяжёлым кишечным заболеванием. Разработанное его командой «умное» сиденье TrueLoo, можно установить на унитаз за считанные минуты. Технологии в нём будут анализировать выделения человеческого организма и смогут обнаруживать проблемы со здоровьем. В этому году компания тестирует устройство в домах престарелых в Сан-Франциско. В 2021 планируется начало массовых продаж.
Стоит отметить, что в 2018 году Google запатентовала «умный» туалет, способный измерять кровяное давление.