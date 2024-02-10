Умный шлем Livall следил за местоположением владельцев и не защищал эти данные

Исследователь безопасности Кен Манро обнаружил критическую уязвимость в приложениях для смартфонов Livall. Проблема заключалась в групповых кодах, которые должны были представлять собой безопасные 6-значные номера, предоставляющие доступ к чату и обмену местоположением в группе. К сожалению, эти коды не обладали достаточной случайностью, поэтому их легко было угадать с помощью методов перебора.

По сути, любой мог взломать код, бесшумно присоединиться к любому групповому чату и узнавать точное местонахождение каждого члена группы, подслушивать приватные голосовые разговоры между друзьями.

Поскольку в двух приложениях Livall работает более миллиона пользователей, масштабы этой уязвимости весьма значительны.