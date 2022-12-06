Умный туалет предупредит о кишечных заболеваниях по анализу газов

Устройство оснащено датчиком, который улавливает звуки. Оно связано с системой искусственного интеллекта (ИИ), которая классифицирует движения кишечника. В ходе тестов туалета были выявлены признаки холеры и других хронических заболеваний. Это может помочь начать лечение ещё до появления симптомов.

Команда обучила нейросеть на аудио- и видеозаписях здоровых и больных пациентов. Звуки преобразовали в спектрограмму. Разные состояния организма определяли разные спектрограммы. Нормальная дефекация в этом смысле очень отличается от диареи.

Учёные считают, что их систему можно использовать в регионах, где высок риск заражения холерой, а также в домах престарелых/хосписах для автоматического мониторинга.