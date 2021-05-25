Умный унитаз научили анализировать кал

Умный туалет позволит гастроэнтерологам получать ту информацию, которая им нужна, чтобы проводить правильную терапию хронических заболеваний, таких, как воспалительное заболевание кишечника и синдром раздражённого кишечника.

Обычно врачи полагаются на слова самих пациентов. Но такая информация может быть ненадёжной. Пациенты нередко не запоминают, как выглядел их стул или как часто у них возникает дефекация. Умный туалет же мониторит все показатели автоматически.

Чтобы обучить алгоритм, учёные использовали 3328 уникальных фотографий кала, найденных в интернете или полученных от пациентов. Точность классификации кала по форме алгоритмом достигает 85%.