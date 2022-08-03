Умным домом можно управлять силой мысли. Спасибо Xiaomi MiGu

По словам компании, устройство является частью проекта, который получил первое место в третьем онлайн хакатоне Xiaomi Group. Утверждается, что повязка Xiaomi MiGu не только позволит пользователям управлять своими умными домами с помощью мыслей, но и будет отслеживать усталость во время вождения.

Команда, стоящая за MiGu, заявляет, что на нем установлены три датчика, которые помогают ему получать электрические сигналы мозга. Более того, по разности потенциалов между датчиками он может приблизительно считывать электроэнцефалографию пользователя.