Умными фабриками научились управлять дистанционно

Учёные смогли продемонстрировать систему. Она способна контролировать интеллектуальные производственные объекты и роботов в режиме реального времени из-за рубежа. Сообщается, что задержка связи на расстоянии более 10 000 километров составила менее 0,3 секунды. Производственные мощности в Кёнсане (Южная Корея) контролировали в режиме реального времени из Университета Оулу в Финляндии.

Отмечается, что умная фабрика повышает производительность и снижает процент брака. Дистанционное управление же позволяет эффективно использовать простаивающее оборудование. В будущем исследовательская группа планирует провести дополнительные работы по улучшению. В планах также есть тестирование 6G.