Умными фабриками научились управлять дистанционно

Вчера в 22:11
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Умными фабриками научились управлять дистанционноПроизводством в Корее из Финляндии
Исследовательская группа ETRI представила технологию, которая позволяет удалённо управлять одним заводом и из дома, и из-за границы. Для этого используется 5G.
Учёные смогли продемонстрировать систему. Она способна контролировать интеллектуальные производственные объекты и роботов в режиме реального времени из-за рубежа. Сообщается, что задержка связи на расстоянии более 10 000 километров составила менее 0,3 секунды. Производственные мощности в Кёнсане (Южная Корея) контролировали в режиме реального времени из Университета Оулу в Финляндии.
Отмечается, что умная фабрика повышает производительность и снижает процент брака. Дистанционное управление же позволяет эффективно использовать простаивающее оборудование. В будущем исследовательская группа планирует провести дополнительные работы по улучшению. В планах также есть тестирование 6G.