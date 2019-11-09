Умственные способности ребёнка научились определять до его рождения

Тест называется LifeView. Его создатели заявляют, что при помощи ДНК могут узнать предрасположенность ребёнка к 11 болезням и определить его уровень интеллекта. Этот тест будет проводиться перед пересаживанием эмбриона в матку при ЭКО. Для исследования достаточно нескольких клеток зародыша.

По его завершении специалисты составляют «табель с оценками». В нём отражена предрасположенность ребёнка к диабету, инфаркту и пяти видам рака. Также тест способен прогнозировать умственную отсталость и IQ ниже 70 баллов.

Однако стартап заявляет, что тест не является диагностическим. А это значит, что никаких гарантий родители получить не могут.