Наука и технологии
Сегодня 13:33
Умственные способности ребёнка научились определять до его рождения
А также склонности к болезням
Стартап из США разработал тест на определение умственных способностей и генетических предрасположенностей эмбриона. Пары, которые делают искусственное оплодотворение, смогут заранее узнавать склонности к болезням и задатки своего ребёнка.
Тест называется LifeView. Его создатели заявляют, что при помощи ДНК могут узнать предрасположенность ребёнка к 11 болезням и определить его уровень интеллекта. Этот тест будет проводиться перед пересаживанием эмбриона в матку при ЭКО. Для исследования достаточно нескольких клеток зародыша.
По его завершении специалисты составляют «табель с оценками». В нём отражена предрасположенность ребёнка к диабету, инфаркту и пяти видам рака. Также тест способен прогнозировать умственную отсталость и IQ ниже 70 баллов.
Однако стартап заявляет, что тест не является диагностическим. А это значит, что никаких гарантий родители получить не могут.