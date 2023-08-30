Уничтожен массивный ботнет, заразивший более 700 000 компьютеров по всему миру

Эта вредоносная программа распространилась более чем на 700 тыс компьютеров по всему миру, в основном через спам-письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки. После заражения компьютеры образовывали ботнет под удаленным контролем хакеров, что позволяло им распространять дополнительные вирусы.

ФБР в сотрудничестве с международными партнерами, включая Европол и ряд стран, направило компьютеры, зараженные Qakbot, на удаление вредоносной программы через контролируемые ФБР серверы, что позволило эффективно отделить их от ботнета и предотвратить дальнейшее заражение.

Операция была направлена именно на вредоносную программу Qakbot, а не на другие существующие на компьютерах жертв вредоносные программы.