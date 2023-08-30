Уничтожен массивный ботнет, заразивший более 700 000 компьютеров по всему миру

Уничтожен массивный ботнет, заразивший более 700 000 компьютеров по всему мируСилами ФБР и не только
В результате усилий, возглавляемых правительством США, была ликвидирована крупная глобальная сеть зараженных компьютеров (ботнетов), конечной целью миссии было уничтожение печально известной вредоносной программы Qakbot.
Эта вредоносная программа распространилась более чем на 700 тыс компьютеров по всему миру, в основном через спам-письма, содержащие вредоносные вложения или ссылки. После заражения компьютеры образовывали ботнет под удаленным контролем хакеров, что позволяло им распространять дополнительные вирусы.
ФБР в сотрудничестве с международными партнерами, включая Европол и ряд стран, направило компьютеры, зараженные Qakbot, на удаление вредоносной программы через контролируемые ФБР серверы, что позволило эффективно отделить их от ботнета и предотвратить дальнейшее заражение.
Операция была направлена именно на вредоносную программу Qakbot, а не на другие существующие на компьютерах жертв вредоносные программы.