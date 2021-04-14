Уничтожение беспилотника турецкой ракетой попало на видео

Как пишет «Военное обозрение», ракета Bozdoğan поразила цель с первого выстрела. В испытаниях участвовал беспилотный летательный аппарат компании Turkish Aerospace Industries. Ракету Bozdoğan пускали с борта истребителя F-16 Военно-воздушных сил (ВВС) Турции.

Отмечается, что Bozdoğan — это ракета дальнего радиуса действия, которая представляет собой развитие ракеты Gökdoğan.

В ролике видно, как Bozdoğan сходит с крепления под левым крылом истребителя и летит к цели. Специалисты отмечают, что цель ракеты — беспилотник — двигался намного медленнее её самой. Поэтому сложно говорить об эффективности новой ракеты против скоростной и манёвренной цели.