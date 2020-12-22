Уничтожение террористов вертолётом Ми-35М попало на видео

Как пишет «Российская газета», вертолёты атаковали колонну из семи пикапов. На них находились члены организации. Всего из строя вывели два транспортных средства.

Журналисты предполагают, что во время обстрела использовали двуствольные 23-мм автоматические пушки ГШ-23Л. Их боекомплекта хватает на 450 выстрелов, скорострельность равна 3200 выстрелам в минуту. Также на вертолёт можно подвесить два дополнительных контейнера с этим оружием. Ещё Ми-35М может применять неуправляемые 80-мм авиационные ракеты С-8 различных модификаций и высокоточные ПТУР «Штурм-В» и «Атака-М». Помимо этого вертолёт оснащён отличным оптико-электронным оборудованием, включая тепловизионное.