«Уничтожитель Abrams»: дрон «Пиранья-13» улучшили

Главным отличием «Пираньи-13» стала увеличенная грузоподъемность — с 4,5 до 8 килограммов. Это позволяет использовать более мощные боеприпасы и расширяет возможности дрона.

Среди других доработок:

— Быстросъемное крепление аккумуляторной батареи

Система стабилизации камер

Возможность установки нескольких камер для мультиспектральной работы

Система стабилизации аппарата при отказе одного или двух двигателей

По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, увеличенная грузоподъемность позволит дрону поражать одним попаданием бронетехнику, такую как танки, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки с дополнительным бронированием.