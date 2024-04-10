«Уничтожитель Abrams»: дрон «Пиранья-13» улучшили

Опубликовано 10 апреля 2024, 12:45
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«Уничтожитель Abrams»: дрон «Пиранья-13» улучшилиЕму увеличили грузоподъемность
Симбирское конструкторское бюро (СКБ) представило новую модель FPV-дрона «Пиранья-13», созданную на базе версии, успешно примененной для уничтожения танка Abrams в ходе спецоперации, пишут «Известия». За это его и прозвали «уничтожитель Abrams».
Главным отличием «Пираньи-13» стала увеличенная грузоподъемность — с 4,5 до 8 килограммов. Это позволяет использовать более мощные боеприпасы и расширяет возможности дрона.
Среди других доработок:
— Быстросъемное крепление аккумуляторной батареи
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Система стабилизации камер
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Возможность установки нескольких камер для мультиспектральной работы
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Система стабилизации аппарата при отказе одного или двух двигателей
По словам военного эксперта Дмитрия Корнева, увеличенная грузоподъемность позволит дрону поражать одним попаданием бронетехнику, такую как танки, бронетранспортеры и самоходные артиллерийские установки с дополнительным бронированием.