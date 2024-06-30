Уничтоживший динозавров метеорит решил судьбу ещё и аммонитов

Ведущий автор исследования Джозеф Фланнери-Сазерленд объясняет, что ископаемые, которые зачастую являются ненадежным источником информации, вводили исследователей в заблуждение, заставляя думать, что разнообразие аммонитов уменьшалось к концу их существования. Чтобы исправить ситуацию, команда создала новую базу данных окаменелостей аммонитов позднего мелового периода, используя музейные коллекции для заполнения пробелов в выборке.

Анализ показал, что темпы видообразования и вымирания аммонитов варьируют в географическом и временном плане, что опровергает идею о долгосрочном сокращении численности. "Их вымирание было случайным событием, а не неизбежным результатом", - сказал Джеймс Уиттс из Музея естественной истории в Лондоне.

Соавтор исследования доктор Коринна Майерс отметила, что изменения разнообразия зависели от местных условий, а не от глобальных тенденций, таких как температурные сдвиги.