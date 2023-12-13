Уникальная полуголубая-полузеленая птица озадачила ученых

Фотографии, сделанные в окрестностях Калдаса, Колумбия, дают редкое представление об этом удивительном явлении. Двусторонняя гинандроморфия - это когда на одной стороне организма проявляются мужские признаки, а на другой - женские. Эта удивительная птичья аномалия - всего лишь второй зарегистрированный случай в истории зеленой саи, предыдущий относится к 1914 году.

Пока ученые удивляются этому чуду, нельзя не задаться вопросом о его репродуктивных возможностях и тайнах, которые он хранит в себе.