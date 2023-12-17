Уникальную технологию Philips Hue ждут увольнения: все ради денег

Уникальную технологию Philips Hue ждут увольнения: все ради денегЛампочки у них интересные
Signify, стоящая за гигантами умного освещения Philips Hue и WiZ, переживает масштабную реструктуризацию, чтобы бороться с неопределенностью на рынке. Генеральный директор компании Эрик Рондолат заявил о переходе к «клиентоориентированному» подходу, намекая на стратегический отход от производства для других компаний.
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Реорганизация, направленная на экономию огромных средств в размере 218 млн долларов в год, сопровождается зловещим предупреждением о сокращении рабочих мест. Signify планирует упорядочить свою деятельность, доведя непроизводственные расходы до целевого диапазона 25−29% от объема продаж. Этот шаг назад отменяет изменения, сделанные всего два года назад, что свидетельствует о сильном давлении рынка.
Philips Hue и WiZ, известные своими разработками в области умного освещения, в этом году вышли на рынок безопасности, представив камеры и подписки на облачные сервисы. На фоне этих изменений Philips Hue собирается ввести обязательные учетные записи пользователей, ссылаясь на меры безопасности.