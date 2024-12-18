UnitedHealth подала иск по авторским правам из-за футболки с убийцей их главы

Кенастон сказала Gizmodo, что была удивлена удалением своей работы, назвав его «абсурдным». Она считает, что дизайн «отражает солидарность с борьбой рабочего класса».

Манджионе стал народным героем в американском Интернете после того, как он убил генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Многие использовали это событие для критики американской системы здравоохранения, известной высокими ценами и отказами в лечении.

UnitedHealth Group не прокомментировала жалобу.