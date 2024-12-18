UnitedHealth подала иск по авторским правам из-за футболки с убийцей их главы

Опубликовано 18 декабря 2024, 11:231 мин.
UnitedHealth подала иск по авторским правам из-за футболки с убийцей их главыС изображением Манджоне
UnitedHealth Group подала иск о защите авторских прав, чтобы снять футболку с изображением Луиджи Манджоне с сайта Teepublic. Дизайн, созданный Рэйчел Кенастон, изображает Манджоне, окруженного сердцем. На нем нет логотипа или товарных знаков UnitedHealth, но это не помешало ей заблокировать работу.
Кенастон сказала Gizmodo, что была удивлена удалением своей работы, назвав его «абсурдным». Она считает, что дизайн «отражает солидарность с борьбой рабочего класса».
Манджионе стал народным героем в американском Интернете после того, как он убил генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Многие использовали это событие для критики американской системы здравоохранения, известной высокими ценами и отказами в лечении.
UnitedHealth Group не прокомментировала жалобу.