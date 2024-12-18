Наука и технологии
Опубликовано 18 декабря 2024, 11:23
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UnitedHealth подала иск по авторским правам из-за футболки с убийцей их главы

С изображением Манджоне
UnitedHealth Group подала иск о защите авторских прав, чтобы снять футболку с изображением Луиджи Манджоне с сайта Teepublic. Дизайн, созданный Рэйчел Кенастон, изображает Манджоне, окруженного сердцем. На нем нет логотипа или товарных знаков UnitedHealth, но это не помешало ей заблокировать работу.
UnitedHealth подала иск по авторским правам из-за футболки с убийцей их главы
© Ferra

Кенастон сказала Gizmodo, что была удивлена удалением своей работы, назвав его «абсурдным». Она считает, что дизайн «отражает солидарность с борьбой рабочего класса».

Манджионе стал народным героем в американском Интернете после того, как он убил генерального директора страховой компании UnitedHealthcare Брайана Томпсона. Многие использовали это событие для критики американской системы здравоохранения, известной высокими ценами и отказами в лечении.

UnitedHealth Group не прокомментировала жалобу.

Источник:Gizmodo
Автор:Максим Многословный
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#сша
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#авторские права