Unitree забрала больше всего золота на первых «Олимпийских играх» для роботов

Её модель H1 завоевала четыре золотые медали в легкоатлетических дисциплинах: беге на 400 и 1500 метров, 100-метровых барьерах и эстафете 4 × 100 метров. Всего команда собрала 11 наград и возглавила медальный зачёт.

В соревнованиях участвовали 280 команд из 16 стран, соревнуясь в 26 видах спорта — от футбола и гимнастики до кикбоксинга. Максимальная зафиксированная скорость составила 4,78 м/с, но Unitree утверждает, что в тестах её роботы уже превысили 5 м/с.

Не остались без успеха и другие китайские команды. Центр X-Humanoid завоевал 10 медалей, включая золото в спринте и соревнованиях по работе с грузами. Их робот Tien Kung ранее даже выиграл полумарафон у людей.

Аналитики отмечают: Китай стремительно превращается из догоняющего в лидера робототехники. По прогнозам IDC, к 2029 году мировой рынок роботов достигнет $400 млрд, и почти половина придётся на Пекин.