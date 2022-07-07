Универсальная вакцина от COVID-19 прошла испытания

В новом исследовании, опубликованном в журнале Science, сообщается о многообещающих результатах доклинических исследований, проведенных под руководством ученых из Калифорнийского технологического института. Вакцина использует новую технологию мозаичных наночастиц для защиты не только от SARS-CoV-2, но и от оригинального SARS, а также от нескольких коронавирусов обычной простуды.

Памела Бьоркман, возглавляющая проект, говорит, что создание широкого иммунитета против всей группы бетакоронвирусов должно обеспечить защиту от новых вирусов, которые могут появиться в будущем.

В вакцине Калтеха используются наночастицы, на которых закреплены различные фрагменты бетакоронавируса. Вакцина направлена на восемь различных бетакоронавирусов: SARS-CoV-2 и семь других бетакоронавирусов, в настоящее время циркулирующих только в организме животных, но потенциально способных мутировать в форму, которая в будущем может заразить человека.

Недавние исследования на животных этой новой вакцины, получившей название "Мозаика-8", дали впечатляющие результаты. В ходе ряда испытаний на мышах и приматах исследователи обнаружили, что вакцина успешно защищает от большинства штаммов бетакоронавируса.