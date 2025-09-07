Университет ИТМО создал платформу для генетических исследований без программистов

GenomeAI подходит как для научных институтов, так и для биотехнологических компаний. С помощью платформы можно выполнять секвенирование, первичную обработку данных, анализ генетических вариаций, например, онкогенных мутаций, а также визуализировать результаты и формировать отчёты. Для хранения информации предусмотрены цифровые банки данных с многоуровневой защитой, сравнимой с банковской.

Сервис рассчитан на командную работу и поддерживает разные уровни доступа: лаборант видит свои данные, руководитель — результаты всей группы, администратор — инфраструктуру. Для маленьких лабораторий предусмотрен бесплатный стартовый пакет.