"Unstable Diffusion": группа людей, пытающаяся заработать на созданном ИИ порно

Сообщества на Reddit и 4chan использовали систему ИИ Stable Diffusion для создания из текстового описания реалистичных либо аниме-изображений обнаженных персонажей, в основном женщин, а также поддельных обнаженных изображений знаменитостей. И хотя Reddit быстро закрыл многие подресурсы, посвященные ИИ-порно, появились новые форумы. Самым крупным из них является Unstable Diffusion, операторы которого строят бизнес на системах ИИ, предназначенных для создания порно.

Так, Patreon-страница, созданная для поддержания работы сервера, а также для финансирования общего развития, в настоящее время собирает более 2500 долларов в месяц от нескольких сотен жертвователей.

"Всего за два месяца наша команда расширилась до 13 человек, а также до множества консультантов и добровольных модераторов сообщества", - сказал TechCrunch в разговоре через Discord Арман Чодри, один из членов команды администраторов Unstable Diffusion.

Unstable Diffusion начала свою работу в августе. Изначально она была темой на Reddit, но со временем переместилась в Discord, где сейчас насчитывает около 50 000 участников.

По мере своего развития группа стремится стать "этическим" сообществом для порно, созданного ИИ, то есть сообществом, которое запрещает такие материалы, как детская порнография, глубокие подделки и чрезмерная жестокость.