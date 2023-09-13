Упал в обморок и ударился о стол: стали известны подробности поездки Илона Маска в Москву в начале 2000-х

Перед тем, как основать SpaceX, Маск хотел запустить миссию, которая бы вдохновила общественный интерес к космическим исследованиям. Его первый план, названный «Марс Оазис», предполагал отправку теплицы на Красную планету.

Маск, вместе с инженером-ракетчиком Джимом Кантреллом и Адео Ресси, бывшим соседом по комнате в колледже, организовал деловую встречу с российскими бизнесменами. Поездка включала остановку в Париже, где Маск «размялся» после ночи вечеринок.

В России встреча проходила в задней комнате ресторана и включала «маленькие закуски, чередующиеся с большими глотками водки». В итоге Маск, поддерживая голову рукой, потерял сознание и ударился головой о стол.

После данного инцидента была ещё одна неудачная встреча, в которой российские бизнесмены подняли цену на ракеты с $18 млн долларов за каждую до $21 млн и насмешливо спросили Маска: «О, мальчик, у тебя нет денег?»