Употребление кофе оставляет в вашем организме биомаркеры

Это продукты распада группы веществ, которые образуются в больших количествах во время обжарки кофе, но редко встречаются в других продуктах питания. Это и тот факт, что потенциальные биомаркеры могут быть обнаружены в очень небольшом количестве мочи, делает их интересными для будущих исследований.

В том, что касается количества выпитого кофе, обсервационные исследования опираются на самоотчеты участников, которые трудно проверить. “Поэтому было бы желательно провести дополнительные исследования, в которых потребление кофе можно было бы объективно проверить с помощью биомаркеров, чтобы еще надежнее определить ценность кофе для здоровья", - говорит Роман Ланг, возглавляющий исследовательскую группу.