Употребление нездоровой пищи может быть причиной беспокойства или депрессии

Продукты с высокой степенью обработки — это, как правило, те, что состоят из промышленных масел, жиров, сахаров, крахмала и белковых изолятов. Они также часто содержат ароматизаторы, красители, эмульгаторы и другие добавки. Эксперты считают такую еду нездоровой. Типичные примеры таких продуктов: сладкие напитки, фаст-фуд, чипсы, конфеты, выпечка с сахаром, гамбургеры и сосиски.

Учёные оценили случаи легкой депрессии, количество плохих с точки зрения ментального здоровья дней и тревожных дней среди 10 359 взрослых в возрасте 18 лет и старше. Оказалось, что те, кто потреблял наибольшее количество высокообработанных продуктов, сообщали о значительно большем количестве «нездоровых» и «тревожных» дней.