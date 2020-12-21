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Употребление в пищу чипсов и колбасы увеличило риск ранней смерти
Также не стоит есть еду быстрого приготовления
Учёные заявили, что употребление в пищу продуктов с высокой степенью переработки, в том числе чипсов, колбасы, газированных напитков, еды быстрого приготовления повышает риск преждевременной смерти в среднем на 26%.
Исследователи изучили привычки и здоровье 22 000 человек. За ними наблюдали в течение восьми лет. Учёные увидели, что те люди, кто регулярно ел продукты с высокой степенью переработки — в количестве 14,6% от всего рациона — на 26% чаще сталкивались с преждевременной смертью. Также из-за употребления таких продуктов росла вероятность умереть от сердечно-сосудистых заболеваний — на 58%.
Отчасти вред высоко переработанной пищи обусловлен высоким содержанием сахара и холестерина. Также сказывается сама по себе промышленная обработка различными химическим элементами.