Управление гражданской авиации США отложило внедрение 5G из-за вероятной опасности технологии

В FAA предупредили, что 5G потенциально может отрицательно повлиять на системы самолётов. Однако в отчете также указано, что подтверждений этой гипотезе нет. Тем не менее под влиянием FAA американские операторы AT&T и Verizon согласились приостановить внедрение нового диапазона. Многие специалисты и представители телекоммуникационной отрасли выступили категорически против решения FAA.

Эксперты говорят, что если бы помехи был возможны, их бы уже заметили. Однако против 5G в авиационной отрасли выступают не только США. В канадских аэропортах тоже ограничили услуги 5G. Это делается из-за опасений, что технология может создавать мешать работать некоторому навигационному оборудованию аэропорта.