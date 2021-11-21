Наука и технологии
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Управление гражданской авиации США отложило внедрение 5G из-за вероятной опасности технологии

Но эта опасность не доказана
Применение сети 5G, несмотря на все её преимущества, пока ограничено. Одна из проблем вокруг технологии заключается в вопросе, влияет она на безопасность полётов или нет. Стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отложило внедрение сетей 5G по этой причине.
Управление гражданской авиации США отложило внедрение 5G из-за вероятной опасности технологии

В FAA предупредили, что 5G потенциально может отрицательно повлиять на системы самолётов. Однако в отчете также указано, что подтверждений этой гипотезе нет. Тем не менее под влиянием FAA американские операторы AT&T и Verizon согласились приостановить внедрение нового диапазона. Многие специалисты и представители телекоммуникационной отрасли выступили категорически против решения FAA.

Эксперты говорят, что если бы помехи был возможны, их бы уже заметили. Однако против 5G в авиационной отрасли выступают не только США. В канадских аэропортах тоже ограничили услуги 5G. Это делается из-за опасений, что технология может создавать мешать работать некоторому навигационному оборудованию аэропорта.

Источник: Gizchina
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