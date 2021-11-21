Управление гражданской авиации США отложило внедрение 5G из-за вероятной опасности технологии

Наука и технологии
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Управление гражданской авиации США отложило внедрение 5G из-за вероятной опасности технологииНо эта опасность не доказана
Применение сети 5G, несмотря на все её преимущества, пока ограничено. Одна из проблем вокруг технологии заключается в вопросе, влияет она на безопасность полётов или нет. Стало известно, что Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) отложило внедрение сетей 5G по этой причине.
В FAA предупредили, что 5G потенциально может отрицательно повлиять на системы самолётов. Однако в отчете также указано, что подтверждений этой гипотезе нет. Тем не менее под влиянием FAA американские операторы AT&T и Verizon согласились приостановить внедрение нового диапазона. Многие специалисты и представители телекоммуникационной отрасли выступили категорически против решения FAA.
Эксперты говорят, что если бы помехи был возможны, их бы уже заметили. Однако против 5G в авиационной отрасли выступают не только США. В канадских аэропортах тоже ограничили услуги 5G. Это делается из-за опасений, что технология может создавать мешать работать некоторому навигационному оборудованию аэропорта.
Источник: Gizchina