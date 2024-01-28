Управление мыслями: ученые поняли, как «заставить» людей соглашаться на просьбы

Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, подчеркивает, что отказ от просьбы сопряжен с трудностями, которые часто приводят к молчаливому согласию, вызванному неловкостью или чувством вины. Это явление может иметь пагубные последствия как для отдельных людей, так и для организаций, поскольку вынужденное согласие может породить обиду и помешать открытому общению.

Для решения этой проблемы исследователи предложили вмешательство, основанное на сценарии, когда просители явно предоставляют людям заранее определенную фразу для выражения своего отказа. Такой подход перекладывает бремя отказа с человека на просителя, что позволяет людям легче «отстаивать свои границы».

Результаты исследования продемонстрировали эффективность вмешательства на основе сценария. Участники, получившие сценарий, значительно чаще отказывались от просьбы разблокировать их телефоны по сравнению с теми, кому просто сообщили, что они могут отказаться без последствий.