Наука и технологии
Опубликовано 18 января 2025, 17:15
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Управляемую мозгом бионическую руку научили чувствовать прикосновения

Давая надежду на будущее
Ученые совершили прорыв в технологии бионических конечностей, создав управляемую мозгом бионическую руку, которая может воспроизводить ощущения от прикосновений. В исследовании, опубликованном на этой неделе, ученые из Cortical Bionics Research Group разработали интерфейс мозг-компьютер (BCI), который позволяет пользователям ощущать тактильную обратную связь, такую как движение, кривизна и форма объекта, через протез руки.
Управляемую мозгом бионическую руку научили чувствовать прикосновения
© Chalmers University of Technology | Boid | David Ljungberg

Система была протестирована на двух добровольцах с повреждениями спинного мозга. Им были установлены мозговые имплантаты, которые позволяли им управлять бионической рукой, используя только свои мысли. Сенсоры в руке передавали ощущения от прикосновений обратно в мозг, помогая пользователям выполнять задачи легче и с большей точностью. Это значительный шаг вперед, поскольку прежние протезы конечностей могли имитировать только базовые ощущения, такие как сила и местоположение прикосновения.

Исследователи отмечают, что, несмотря на то, что это интересная разработка, необходима дальнейшая работа. Следующий этап будет включать в себя тестирование BCI в «повседневных условиях».

Источник:Science.org
Автор:Максим Многословный
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