Управляемую мозгом бионическую руку научили чувствовать прикосновения

Система была протестирована на двух добровольцах с повреждениями спинного мозга. Им были установлены мозговые имплантаты, которые позволяли им управлять бионической рукой, используя только свои мысли. Сенсоры в руке передавали ощущения от прикосновений обратно в мозг, помогая пользователям выполнять задачи легче и с большей точностью. Это значительный шаг вперед, поскольку прежние протезы конечностей могли имитировать только базовые ощущения, такие как сила и местоположение прикосновения.

Исследователи отмечают, что, несмотря на то, что это интересная разработка, необходима дальнейшая работа. Следующий этап будет включать в себя тестирование BCI в «повседневных условиях».