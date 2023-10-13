Управляемые Google светофоры на 30% сократили число остановок на перекрестке

Координируя и оптимизируя работу светофоров на нескольких соседних перекрестках, города могут улучшить транспортный поток и сократить выбросы вредных веществ в атмосферу. Первые результаты проекта свидетельствуют о потенциальном снижении количества остановок до 30% и выбросов до 10% на перекрестках. Проект Google Green Light уже работает на 70 перекрестках в 12 городах, включая Хайфу, Рио-де-Жанейро и Бангалор.

В ближайший год планируется расширить масштабы проекта и охватить еще больше перекрестков в городах-партнерах.