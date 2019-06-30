Управлять расходом топлива в российской армии будет компьютер

Эти датчики в автоматическом режиме будут передавать данные начальнику службы горючего воинской части. После него они будут идти управлению дивизии, затем в армию, и в итоге в Национальный центр управления обороной. Система построена из российских компонентов, её можно устанавливать на автомобильную и бронетанковую технику, корабли и суда, летательные аппараты, средства заправки и транспортирования горючего, а также на стационарные объекты службы горючего.

По словам заместителя министра обороны, работа над системой уже завершается. Скоро её передадут войскам. А пока представили на форуме «Армия-2019».