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Управлять расходом топлива в российской армии будет компьютер

Будет передавать данные Национальному центру управления обороной России
Заместитель министра обороны рассказал, что в российские войска скоро поступит автоматизированная система контроля горюче-смазочных материалов (ГСМ). Датчики учёта топлива установят на каждую машину.

Эти датчики в автоматическом режиме будут передавать данные начальнику службы горючего воинской части. После него они будут идти управлению дивизии, затем в армию, и в итоге в Национальный центр управления обороной. Система построена из российских компонентов, её можно устанавливать на автомобильную и бронетанковую технику, корабли и суда, летательные аппараты, средства заправки и транспортирования горючего, а также на стационарные объекты службы горючего.

По словам заместителя министра обороны, работа над системой уже завершается. Скоро её передадут войскам. А пока представили на форуме «Армия-2019».

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