Наука и технологии
Опубликовано 13 декабря 2025, 14:13
1 мин.

«Урал» расширил линейку портативных колонок — от 2000 до 13 000 рублей

Чем похвастаются
Российская компания «Урал», производитель акустики, представила сразу пять новых портативных колонок под названием «Молния». Модели различаются по мощности, возможностям и цене.
«Урал» расширил линейку портативных колонок — от 2000 до 13 000 рублей

© Урал

Самой доступной стала «Молния 111» (1 999 руб.) с мощностью 40 Вт. Она подойдёт для фона дома и даже для караоке (к ней можно подключить микрофон). Самой мощной в серии стала «Молния Бит» (12 990 руб.) на 420 Вт с усиленными басами.

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑

© Урал

Для любителей компактности создана «Молния Огонь» (2 599 руб.) весом менее килограмма с подсветкой. Модель «Молния Кварк» (9 990 руб.) предлагает усредненный вариант с мощностью в 240 Вт и неплохой автономностью. А «Молния Тренд» (6 990 руб.) может похвастаться системой 2.1 с отдельным сабвуфером.

Все новинки защищены от брызг, поддерживают Bluetooth 5.3 и объединение двух колонок в стереопару.

Источник:Урал
Автор:Максим Многословный
Теги:
#В России
,
#колонка
,
#разработка
,
#Урал