Для любителей компактности создана «Молния Огонь» (2 599 руб.) весом менее килограмма с подсветкой. Модель «Молния Кварк» (9 990 руб.) предлагает усредненный вариант с мощностью в 240 Вт и неплохой автономностью. А «Молния Тренд» (6 990 руб.) может похвастаться системой 2.1 с отдельным сабвуфером.

Все новинки защищены от брызг, поддерживают Bluetooth 5.3 и объединение двух колонок в стереопару.