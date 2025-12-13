Опубликовано 13 декабря 2025, 14:131 мин.
«Урал» расширил линейку портативных колонок — от 2000 до 13 000 рублейЧем похвастаются
Российская компания «Урал», производитель акустики, представила сразу пять новых портативных колонок под названием «Молния». Модели различаются по мощности, возможностям и цене.
© Урал
Самой доступной стала «Молния 111» (1 999 руб.) с мощностью 40 Вт. Она подойдёт для фона дома и даже для караоке (к ней можно подключить микрофон). Самой мощной в серии стала «Молния Бит» (12 990 руб.) на 420 Вт с усиленными басами.
Для любителей компактности создана «Молния Огонь» (2 599 руб.) весом менее килограмма с подсветкой. Модель «Молния Кварк» (9 990 руб.) предлагает усредненный вариант с мощностью в 240 Вт и неплохой автономностью. А «Молния Тренд» (6 990 руб.) может похвастаться системой 2.1 с отдельным сабвуфером.
Все новинки защищены от брызг, поддерживают Bluetooth 5.3 и объединение двух колонок в стереопару.