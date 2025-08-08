Уральские учёные создали биопрепарат для роста и защиты растений

Для создания препарата специалисты использовали полезные бактерии, найденные на берегах солёного озера Атавлы в Курганской области. Эти бактерии производят вещества, стимулирующие рост растений, и устойчивы к солёной среде.

В лаборатории бактерии выращивали и сделали из них биопрепарат — своеобразное бактериальное удобрение. Сейчас проводят испытания на пшенице и ячмене, выращивая их как на чистой, так и на засолённой почве. Первые результаты показали, что растения с биопрепаратом растут быстрее и лучше переносят стресс.