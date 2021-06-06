Уровень интеллекта определили по размеру зрачка

Кратко об исследовании учёных из Технологического института Джорджии (США) пишет Naked Science. Они провели несколько экспериментов с участием более 500 человек в возрасте от 18 до 35 лет. У них измеряли размер зрачков в состоянии покоя и при приглушённом свете. После этого добровольцы должны были пройти серию тестов, которые определяли уровень их «подвижного интеллекта». Под этим понятием учёные подразумевают способность мыслить логически, анализировать и решать новые задачи, применяя рабочую память, а также концентрировать внимание, несмотря на помехи.

Как оказалось, люди с изначально большим размером зрачка показывали более высокий уровень подвижного интеллекта и внимательность.

Учёные предположили, что дело в активности голубого пятна — ядра в стволе мозга, на уровне моста. От него зависят размер зрачка и, вероятно, когнитивные способности и функции мозга.