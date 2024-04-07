Уровень парниковых газов в атмосфере достиг рекордных значений в 2023 году

Двуокись углерода, самый значительный парниковый газ, вызванный деятельностью человека, в 2023 году подскочил на 2,8 ppm, что станет третьим по величине годовым приростом за всю историю наблюдений. Этот рост, хотя и не столь значительный, как в 2014 и 2015 годах, превосходит показатели всех остальных лет, начиная с 1959 года. В 2023 году средняя концентрация углекислого газа в атмосфере составила 419,3 промилле, что на 50% выше, чем в доиндустриальную эпоху.

Метан, мощный, но менее долгоживущий парниковый газ, также значительно увеличился в 2023 году. Хотя прошлогодний прирост в 11,1 ppb не дотягивает до рекордных скачков, наблюдавшихся в период с 2020 по 2022 год, он все же представляет собой тревожную тенденцию. Всего за последние пять лет концентрация метана подскочила на 3% и теперь превышает доиндустриальный уровень на 160%.

Исследователи из NOAA и Университета Колорадо указывают на микробную активность в водно-болотных угодьях и, возможно, на сельское хозяйство и свалки как на основных виновников роста концентрации метана. Хотя выбросы от энергетического сектора, похоже, играют меньшую роль, общая картина остается тревожной.