Уровень радиации на Луне превысил земной в 200 раз

На Земле живые существа защищены от радиации атмосферой. Но у Луны такой защиты нет. Поэтому человеку может быть опасно долго находиться на поверхности спутника. Для космонавтов уже установлены нормативы облучения. По российским стандартам, суммарная доза облучения за всю жизнь не должна превышать одного зиверта, за год — 0,2 зиверта.

Посадочный модуль миссии «Чанъэ-4» собирал данные о радиации на Луне в 2019 году в светлое время лунных суток. В итоге учёные подсчитали, что средняя мощность дозы на поверхности спутника составила около 1369 микрозивертов в сутки. На МКС, например, за то же время доза составляет 731 микрозиверт.