Уровень углекислого газа достиг максимума за 14 млн лет

Это исследование, опубликованное в журнале Science, посвящено изучению геологической летописи и раскрывает содержание CO2 в атмосфере за последние 66 миллионов лет.

Приготовьтесь - сегодняшняя концентрация CO2 превосходит все, что наблюдалось в новейшей истории Земли. Хотя в прошлом на нашей планете наблюдались периоды с более высоким уровнем CO2, этот резкий скачок, вызванный сжиганием ископаемого топлива человеком, вызывает тревожные сигналы для климата.

В условиях, когда климатические часы тикают быстрее, это исследование - не просто взрыв из прошлого, это карта, позволяющая расшифровать климат будущего. По мере того как CO2 продолжает свой тревожный рост, ученые предсказывают климатические «ухабы» с новыми штормами, продолжительными засухами и смертоносными волнами жары.