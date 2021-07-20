Уровень вежливости в интернете снизился

Microsoft опросила 11 067 человек из 22 стран в 2021 году. Респонденты в возрасте от 13 до 74 лет рассказывали, сталкивались ли они с неприятностями в интернете.

82% опрошенных из всех стран признались, что онлайн-обстановка стала хуже во время пандемии. Меньше всего жаловались жители из Колумбии, Перу, Мексики и Индии.

Респонденты также отметили, что тренд на цифровой позитив, когда люди помогают друг другу в интернете, снизился до 56% по сравнению с 67% в 2020 году.

54% опрошенных сообщили, что пережили или стали свидетелем большего количества личных нападок и негативных комментариев в 2021 году.