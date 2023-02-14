Уровни повреждения ДНК у курильщиков и вейперов оказались схожими

18:16, 14 февраля 2023
1 мин.
Уровни повреждения ДНК у курильщиков и вейперов оказались схожимиА говорили, что «на 95% безопаснее»
Учёные проанализировали эпителиальные клетки, взятые у вейперов, курильщиков и людей, которые никогда не курили и не пробовали вейпинг. Оказалось, что у людей первых двух категорий одинаковый уровень повреждения ДНК.
Фото: Unsplash
«Впервые мы показали, что чем больше и дольше вейперы использовали электронные сигареты, тем больше повреждений ДНК происходило в их клетках полости рта», — пишут авторы исследования. Причём та же картина наблюдалась у курильщиков.
Повреждение ДНК эпителиальных клеток ротовой полости связано с повышенным риском многих типов заболеваний, включая рак. У вейперов и курильщиков уровни повреждения были в 2,6 и 2,2 раза больше, чем у некурящих, соответственно.