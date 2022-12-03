$60 млн: чем выделились кубинские хакеры по-мнению ФБР

Заявление является продолжением “экстренного предупреждения”, выпущенного ФБР в декабре 2021 года, в котором сообщалось, что группировка получила почти $44 млн в виде выкупа после атак на более чем 49 организаций в пяти секторах критической инфраструктуры в США.

С тех пор Cuba ransomware получила еще $60 млн в результате атак на 100 организаций по всему миру. "С момента выхода в декабре 2021 года публикации ФБР Flash, число американских организаций, скомпрометированных программой Cuba ransomware, удвоилось, а количество требуемых и выплаченных выкупов увеличилось", - заявили два федеральных агентства.

Группа проявляет активность с 2019 года, продолжая атаковать американские организации критически важной инфраструктуры, включая финансовые услуги, правительственные учреждения, здравоохранение и общественное здоровье, критически важные производства и информационные технологии.