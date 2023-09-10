$718 тысяч в год: в Сеть утекли зарплаты программистов в Google

Самая высокая базовая зарплата, по полученным данным, была у инженера-программиста «7-го уровня» - 718 000 долларов в год, а общая сумма вознаграждения за счет бонусов и акций достигает 800 000 долларов.

Большинство инженеров-программистов, представленных в выборке, получали базовые оклады в диапазоне от 100 000 до 375 000 долларов.