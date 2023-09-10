Наука и технологии
19:00, 10 сентября 2023
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$718 тысяч в год: в Сеть утекли зарплаты программистов в Google

И это не считая премии

Внутренняя электронная таблица Google, которая попала в Сеть, пролила свет на заработную плату более 12 000 сотрудников компании в США, показав различия в оплате труда в зависимости от уровня должности, места работы, расы и пола. Данные охватывают различные должности, такие как инженеры-программисты, бизнес-аналитики и продавцы.

$718 тысяч в год: в Сеть утекли зарплаты программистов в Google

© Ferra.ru / Kandinsky 2.2

Самая высокая базовая зарплата, по полученным данным, была у инженера-программиста «7-го уровня» - 718 000 долларов в год, а общая сумма вознаграждения за счет бонусов и акций достигает 800 000 долларов.

Большинство инженеров-программистов, представленных в выборке, получали базовые оклады в диапазоне от 100 000 до 375 000 долларов.

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