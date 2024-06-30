Ушедшая из России TeamViewer обвинила российских хакеров во взломе

Несмотря на взлом, TeamViewer заверяет пользователей, что ее продуктовая среда и данные клиентов не тронуты благодаря "строгой изоляции от взломанных корпоративных систем". Компания подчеркивает, что при обнаружении подозрительных действий, связанных с утечкой, она "немедленно приняла меры по ликвидации последствий инцидента".

Несмотря на отсутствие доказательств доступа к данным клиентов, инцидент вызывает опасения по поводу возможного раскрытия конфиденциальной корпоративной информации, хранящейся во внутренних системах TeamViewer. Сторонняя компания NCC Group, предупредившая о взломе, рекомендует пользователям TeamViewer соблюдать осторожность и усилить мониторинг.