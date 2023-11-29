Ушедшие из Apple сотрудники чаще всего попадают в Google

Данные вскрывают сложный маневр технологических гигантов, показывая, что Apple, известная своей скрытной экосистемой, набирает скромные 5,7 % своих сотрудников из других титанов индустрии. Напротив, Google и Salesforce могут похвастаться значительными 25,1 % и 20,7 % соответственно.

Эти данные подчеркивают нюансы динамики рынка труда в сфере технологий, демонстрируя неустанную борьбу за таланты высшего уровня.