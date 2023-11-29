Ушедшие из Apple сотрудники чаще всего попадают в Google

16:00, 29 ноября 2023
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Ушедшие из Apple сотрудники чаще всего попадают в GoogleНо это далеко не все откровения
Удивительно, но анализ данных показал, что наиболее вероятное место назначения бывших сотрудников Apple - не кто иной, как Google. Миграция талантов в технологической отрасли обнажилась, показав, что Apple, лишаясь персонала, сама того не ведая, предоставляла их Intel, Microsoft и Amazon.
© Ferra.ru / Kandinsky 3
Данные вскрывают сложный маневр технологических гигантов, показывая, что Apple, известная своей скрытной экосистемой, набирает скромные 5,7 % своих сотрудников из других титанов индустрии. Напротив, Google и Salesforce могут похвастаться значительными 25,1 % и 20,7 % соответственно.
Эти данные подчеркивают нюансы динамики рынка труда в сфере технологий, демонстрируя неустанную борьбу за таланты высшего уровня.
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